Появились подробности о смерти американского журналиста во время матча ЧМ-2022

Агент заявил, что журналисту Валю стало плохо из-за стресса, вызванного матчем ЧМ-2022

Агент американского футбольного журналиста Гранта Валя Тим Скэнлан рассказал подробности о его смерти во время работы на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов. Его слова приводит CBS News.

Последний твит Валя был посвящен розыгрышу штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу нападающего Ваута Вегорста. По мнению Скэнлана, 48-летнему журналисту стало плохо из-за пережитого стресса. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину. Журналиста повезли в больницу, однако спасти его не удалось.

О смерти Валя стало известно 10 декабря. Он потерял сознание на стадионе «Лусаил» во время работы.

Основное время матча между Аргентиной и Нидерландами завершилось со счетом 2:2. Вегорст сумел сравнять счет на последней, 11-й добавленной минуте второго тайма. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти— 4:3.

