Нереализовавший пенальти игрок Англии сделал заявление после вылета команды с ЧМ

Нереализовавший пенальти Харри Кейн взял на себя ответственность за вылет Англии с ЧМ

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн, нереализовавший пенальти в матче против Франции, сделал заявление после вылета команды с чемпионата мира. Его слова приводит BBC.

«Я беру на себя ответственность за это. Дело не в подготовке к матчу или каких-то деталях. Чувствовал себя уверенно, просто не исполнил пенальти так, как хотел», — заявил спортсмен. Он добавил, что и ему, и сборной тяжело принять поражение в этом матче.

Ранее главный тренер английской команды назвал Кейна надежным игроком и заявил, что без него Англия не дошла бы до четвертьфинала в Катаре. «Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир», — добавил специалист.

10 декабря Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. На 54-й минуте Кейн реализовал пенальти, однако позже, на 84-й минуте, не справился с одиннадцатиметровым, пробив выше ворот. Французы 14 декабря встретятся в полуфинале с марокканцами.