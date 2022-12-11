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15:59, 11 декабря 2022Спорт

Королевская семья обратилась к сборной Англии после вылета с чемпионата мира

Королевская семья поддержала сборную Англии после вылета с чемпионата мира

Фото: Katherine Taylor / Reuters

Принц Уильям в Twitter обратился к сборной Англии по футболу после вылета с чемпионата мира в Катаре.

«Гарет Саутгейт, Харри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили так много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Держите головы высоко и вперед, к следующему турниру», — написал член Королевской семьи.

Ранее капитан команды Кейн взял на себя ответственность за проигрыш англичан в четвертьфинальном матче с командой Франции. На 84-й минуте при счете 2:1 в пользу французов футболист не справился с одиннадцатиметровым, пробив выше ворот. «Дело не в подготовке к матчу или каких-то деталях. Чувствовал себя уверенно, просто не исполнил пенальти так, как хотел», — заявил спортсмен.

10 декабря Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Французы 14 декабря встретятся в полуфинале с марокканцами.

Андрей Стрельцов
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