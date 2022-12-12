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19:22, 12 декабря 2022Спорт

Врачи сообщили об улучшении состояния Пеле

Folha de Sao Paulo: Пеле идет на поправку, однако его пока нельзя выписывать из больницы

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле идет на поправку. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo со ссылкой на врачей больницы, где находится экс-футболист.

«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции. Однако пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — сказано в заявлении медиков.

30 ноября издание ESPN сообщило, что Пеле попал в больницу с общим отеком тела. У бразильца была обнаружена сердечная недостаточность и отмечена спутанность сознания. Дочь экс-спортсмена Кели Насименту назвала госпитализацию плановой.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола.

Андрей Стрельцов
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