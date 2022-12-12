Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса

Роскомнадзор напомнил о блокировке VPN-программ на фоне сбоя в работе сервиса Surfshark

Роскомнадзор прокомментировал утверждения пользователей из России о сбое в работе популярного VPN-сервиса Surfshark. Регулятор сообщил РБК, что блокирует средства для обхода ограничений, которые нарушают российское законодательство.

Роскомнадзор напомнил, что постоянно обновляет список работающих в стране VPN-программ и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законы РФ. В регуляторе также указали, что, согласно закону «О связи», средства для обхода блокировок противоправного контента «признаются угрозой».

«Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», — заявили в Роскомнадзоре.

11 декабря некоторые пользователи Twitter рассказали о проблемах с подключением в России к VPN-сервису Surshark. Представители компании в комментариях предложили клиентам обратиться в техподдержку сервиса. Вместе с тем некоторые пользователи отметили, что не сталкивались с проблемами в работе Surfshark.

В июне у пользователей из РФ возникли сложности с подключением к распространенному в стране VPN-сервису ProtonVPN. В компании тогда заявили, что сервис может подвергаться блокировке в РФ. Позднее Роскомнадзор подтвердил, что в России проводится ограничение доступа к VPN-сервисам, включая ProtonVPN.