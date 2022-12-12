Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Завтра
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
19:59, 12 декабря 2022Спорт

Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре

Криштиану Роналду предположил, что сборная Франции выиграет чемпионат мира в Катаре
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Carl Recine / Reuters

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Mirror.

«Франция сейчас является главным фаворитом, о чем я говорил еще до начала турнира. А еще, думаю, Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата», — предположил форвард.

Роналду также высказался о вылете сборной Англии с турнира после поражения в четвертьфинале. «Англия показала очень хороший футбол в матче с Францией. Думаю, с ними произошло то же самое, что и с Бразилией. На исход матча повлияли мелкие детали», — сказал он, добавив, что англичане должны гордиться тем, как они провели турнир.

10 декабря сборная Англии проиграла команде Франции на стадии 1/4 финала чемпионата мира. Ранее Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Для Роналду этот матч стал 196-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны
Подсчитаны доходы России от нефти и газа
Седокова пришла на годовщину свадьбы Джигана в латексном платье с декольте
Воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой
На Украине заявили о нежелании цивилизованных стран атаковать Россию
Жители Подмосковья стали реже интересоваться одним видом недвижимости
Туристы на американском портале причислили Россию к опаснейшим странам мира
Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят
В WhatsApp появится новый тип сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.