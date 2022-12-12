Криштиану Роналду предположил, что сборная Франции выиграет чемпионат мира в Катаре

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал главного фаворита чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Mirror.

«Франция сейчас является главным фаворитом, о чем я говорил еще до начала турнира. А еще, думаю, Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата», — предположил форвард.

Роналду также высказался о вылете сборной Англии с турнира после поражения в четвертьфинале. «Англия показала очень хороший футбол в матче с Францией. Думаю, с ними произошло то же самое, что и с Бразилией. На исход матча повлияли мелкие детали», — сказал он, добавив, что англичане должны гордиться тем, как они провели турнир.

10 декабря сборная Англии проиграла команде Франции на стадии 1/4 финала чемпионата мира. Ранее Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Для Роналду этот матч стал 196-м в карьере за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.