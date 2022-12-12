Тренер сборной Аргентины ответил на критику в адрес игроков команды

Тренер сборной Аргентины назвал заявления о неумении команды проигрывать заблуждением

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на критику в адрес игроков команды. Его слова в Twitter приводит TyC Sport.

«Нужно избавиться от этого заблуждения. Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Мы уступили Саудовской Аравии в первой игре и спокойно отправились в отель», — заявил Скалони.

10 октября Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за неспортивного поведения игроков в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира. Внимание ФИФА привлекли в частности слова нападающего Лионеля Месси и голкипера Эмилиано Мартинеса о некомпетентности арбитра Антонио Матеу Лаоса.

В четвертьфинале сборная Аргентины оказалась сильнее голландцев в серии пенальти — 4:3. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.