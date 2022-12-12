Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете сборной Португалии с ЧМ-2022

Мбаппе отреагировал на пост Роналду о вылете Португалии с ЧМ-2022 эмодзи короны и козла

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отреагировал на пост капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду о вылете коллектива с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Француз в комментариях опубликовал три эмодзи: корону, сложенные в молитве руки и козла. Последний переводится на английский язык как goat, что созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time — «величайший всех времен»).

Роналду отреагировал на вылет сборной Португалии с мундиаля 11 декабря. Он отметил, что выиграть турнир для страны было самой большой и амбициозной мечтой в его карьере.

10 декабря Португалия проиграла сборной Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.