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21:13, 13 декабря 2022Экономика

В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: Новак допустил изменение газовых контрактов из-за потолка цен

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что созвонился с вице-премьером России Александром Новаком для обсуждения долгосрочных контрактов на поставки газа. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам министра иностранных дел, Новак допустил изменение договоров из-за введения потолка цен на газ.

«Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — указал Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что страны Европейского союза (ЕС) проведут новую дискуссию по потолку цен на газ 19 декабря. По его словам, министрам энергетики стран ЕС не удалось достичь консенсуса на сегодняшней встрече.

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Марина Совина
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