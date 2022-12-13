Исмаилов прокомментировал ничью Анкалаева в титульном поединке UFC

Боец MMA Исмаилов назвал ничью Магомеда Анкалаева в титульном поединке UFC ограблением

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов прокомментировал ничью Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича в титульном поединке UFC. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу BoxingTV.

Исмаилов назвал неприсуждение победы россиянину ограблением. «Последние два раунда [Анкалаев] избивал. Почему мы называем два последних раунда чемпионскими? Потому что решающие. Три раунда Блахович ноги отбивал, однако Анкалаев, считаю, был точнее в стойке. А два чемпионских раунда подчистую он забрал», — объяснил боец.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс завершилась ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть UFC.

Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов. «Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Иди и дерись», — заявил он, назвав поединок ужасным.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и 9 поражений.