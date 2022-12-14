Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
Барселона
Евролига|Регулярный чемпионат. 13-й тур
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:10, 14 декабря 2022Спорт

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Футболист Лионель Месси заявил, что был уверен в сборной Аргентины с первых дней ЧМ-2022

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит beIN Sports.

Футболист заявил, что получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого турнира. «С первых дней я был уверен в этой сборной. То, через что мы проходим, невероятно», — заявил он. Месси подчеркнул, что будет наслаждаться выходом в финал мундиаля со всем аргентинским народом.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали число признанных пропавшими без вести погибших бойцов ВСУ
Хорватский футболист раскритиковал судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной
Российский школьник получил четыре года колонии за убийство сверстника
12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках
В России завершилась массовая вакцинация от гриппа
Иранская валюта рекордно упала
Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу
Стилист оценил наряд Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично»
Оставшийся без присмотра девятилетний россиянин погиб при пожаре в частном доме
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.