Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Футболист Лионель Месси заявил, что был уверен в сборной Аргентины с первых дней ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит beIN Sports.

Футболист заявил, что получил массу впечатлений, эмоций и опыта от этого турнира. «С первых дней я был уверен в этой сборной. То, через что мы проходим, невероятно», — заявил он. Месси подчеркнул, что будет наслаждаться выходом в финал мундиаля со всем аргентинским народом.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.