Стало известно о спорах Роналду с агентом по поводу нового клуба

AS: Роналду и его агент Мендеш не могут договориться по поводу выбора нового клуба

Португальский нападающий Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш не могут договориться по поводу выбора новой команды. Об этом сообщает AS.

По информации издания, представители клубов игнорируют агента и ведут переговоры о возможном переходе напрямую с футболистом. Подобный спор возник между Роналду Мендешем год назад после ухода форварда из «Ювентуса».

5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав саудовского клуба «Аль-Наср», в котором нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Однако португалец опроверг эту новость.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который форвард играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с Роналду по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.