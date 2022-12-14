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19:52, 14 декабря 2022Спорт

Стало известно о спорах Роналду с агентом по поводу нового клуба

AS: Роналду и его агент Мендеш не могут договориться по поводу выбора нового клуба

Фото: Paul Childs / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш не могут договориться по поводу выбора новой команды. Об этом сообщает AS.

По информации издания, представители клубов игнорируют агента и ведут переговоры о возможном переходе напрямую с футболистом. Подобный спор возник между Роналду Мендешем год назад после ухода форварда из «Ювентуса».

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5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав саудовского клуба «Аль-Наср», в котором нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Однако португалец опроверг эту новость.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который форвард играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с Роналду по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
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