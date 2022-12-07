Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб

Нападающий Криштиану Роналду опроверг переход в саудовский ФК «Аль-Наср» с 1 января

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что с 1 января он переходит в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщило португальское издание Record.

На соответствующий вопрос журналистов после матча сборных Португалии и Швейцарии на чемпионате мира в Катаре, который завершился победой португальцев со счетом 6:1, Роналду ответил, что это неправда.

В конце ноября Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон из-за того, что в одном из интервью футболист он заявил, что не уважает главного тренера «Манчестера» Эрика тен Хага.

После этого испанское издание Marca со ссылкой на источники сообщило, что футболист заключил контракт с «Аль-Наср» на два с половиной сезона, согласно которому он будет получать зарплату в 200 миллионов евро за сезон.