Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
1:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
4:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Марокко
0:0
Завершен
Испания
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Португалия
6:1
Завершен
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:4
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
4:1
Завершен
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
05:32, 7 декабря 2022Спорт

Роналду опроверг слухи о переходе в саудовский клуб

Нападающий Криштиану Роналду опроверг переход в саудовский ФК «Аль-Наср» с 1 января

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что с 1 января он переходит в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщило португальское издание Record.

На соответствующий вопрос журналистов после матча сборных Португалии и Швейцарии на чемпионате мира в Катаре, который завершился победой португальцев со счетом 6:1, Роналду ответил, что это неправда.

В конце ноября Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Соглашение расторгли по обоюдному согласию сторон из-за того, что в одном из интервью футболист он заявил, что не уважает главного тренера «Манчестера» Эрика тен Хага.

После этого испанское издание Marca со ссылкой на источники сообщило, что футболист заключил контракт с «Аль-Наср» на два с половиной сезона, согласно которому он будет получать зарплату в 200 миллионов евро за сезон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров
Минобороны показало работу военного бронепоезда в ходе спецоперации
В США заявили о падении уровня поддержки Украины
США согласовали проект оборонного бюджета
Лишившаяся родителей в детстве девушка узнала семейную тайну спустя годы
Россиянин попытался задушить 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки
В ДНР рассказали о необычном способе штурма позиций ВСУ
Стала известна причина пожара в одном из лучших российских ресторанов
Американский журналист оценил намерение США помогать Киеву «возвращать Крым»
Россия обвинила Зеленского в игре жизнями украинцев и европейцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.