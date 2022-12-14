Российские войска взяли под контроль основную часть донецкого села Водяное

Минобороны сообщило, что ВС РФ частично взяли под контроль село Водяное в ДНР

Российские войска на донецком направлении в результате наступательных действий взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил журналистам в среду, 14 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на данном направлении удалось уничтожить до 50 украинских военных. Кроме того, были подбиты три боевые бронированные машины и четыре пикапа противника.

По данным Конашенкова, российские военные отбили контратаки четырех штурмовых групп Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. Там удалось ликвидировать до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении до 50 военных ВСУ при контратаке в направлении Павловки. Тогда же ВС РФ удалось отразить три контратаки ВСУ на донецком направлении, было уничтожено больше 30 украинских военнослужащих.

9 декабря российское военное ведомство сообщало о сорванных атаках украинской армии в направлении населенных пунктов Владимировка и Павловка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области.