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11:04, 15 декабря 2022Спорт

Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC

Российский боец ММА Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге UFC в полутяжелом весе

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Обновленный рейтинг доступен на сайте промоушена.

Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге. Он сместил с этой позиции поляка Яна Блаховича. Возглавляет список претендентов чех Иржи Прохазка. Второе место занимает бразилец Гловер Тейшейра. Чемпионский пояс в полутяжелой весовой категории на данный момент остается вакантным.

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11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс завершилась ничьей. Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов и назвал поединок ужасным.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.

Дарья Коршунова
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