Суд снова продлил арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой

В Москве суд продлил до 6 января арест обвиняемой в вымогательстве журналистки Баязитовой

Московский городской суд продлил арест журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд изменил постановление Кузьминского районного суда: теперь журналиста будет находиться в СИЗО до 6 января 2023 года.

Ранее суд отказался изменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест и оставил ее в СИЗО. Журналистка просила об освобождении из-под стражи в связи с наличием хронических заболеваний. Кроме того, она жаловалась на тяжелые условия содержания. По словам журналистки, ее содержат с особо опасными преступниками, в том числе с убийцами. Перед этим защита Баязитовой обжаловала ее арест.

Кузьминский суд Москвы в августе отправил Баязитову в СИЗО на два месяца. Из оглашенных ранее материалов суда стало известно, что потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении журналистки проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Баязитова не признала вину.