Усик высказался об оскорблениях Фьюри в свой адрес

Александр Усик заявил, что для Тайсона Фьюри оскорбления соперников — способ защиты

Украинский боксер Александр Усик высказался на своем YouTube-канале об оскорблениях британца Тайсона Фьюри в свой адрес.

«Ему важно удерживать психологическое преимущество. Думаю, что он защищает себя таким способом. Он не может справиться со своими эмоциями и таким образом их выражает», — заявил Усик. Он добавил, что слова британца его не задевают.

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены. «Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон и Катар», — добавил Климас.

4 декабря Фьюри после поединка с соотечественником Дереком Чисорой оскорбил пришедшего на стадион Усика, назвав его кроликом. Украинец пообещал британцу в скором времени увидеться на ринге.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.