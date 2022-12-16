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23:35, 16 декабря 2022Мир

Служба доставки посылок расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в ЦАР

Компания DHL заявила о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР

Фото: Jan Woitas/ Globallookpress.com

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL поставлена в известность и расследует обстоятельства взрыва в Русском доме в городе Банги Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом сообщила представитель ее пресс-центра Сабина Хартманн, передает РИА Новости.

«В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — заявила она.

О покушении стало известно 16 декабря. В городе Банги в руках главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Глава российской гуманитарной миссии получил отправление от неизвестного адресата.

В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что гендиректор находится в госпитале. Посылка со взрывчаткой была отправлена главе культурного центра из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Мингуэсы. На месте покушения обнаружили записку с угрозой «от всех французов».

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Марина Совина
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