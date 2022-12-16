На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку

На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР найдена записка с угрозой

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой «от всех французов». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в записке также содержался призыв к русским убираться из Африки.

Как сообщалось ранее, посылка со взрывчаткой была отправлена главе культурного центра из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Мингуэсы.

Посылка взорвалась в руках главы «Русского дома» в городе Банги в ЦАР. МИД России подтвердил эту информацию и сообщил, что пострадавший Сытый находится в настоящий момент в госпитале.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что руководитель «Русского дома» в ЦАР и ранее получал угрозы — их авторы советовал русским «убраться с Африканского континента».