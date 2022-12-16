Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:10, 16 декабря 2022Мир

На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку

На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР найдена записка с угрозой

Фото: Wolfgang Maria Weber / Legion-media.ru

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой «от всех французов». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в записке также содержался призыв к русским убираться из Африки.

Как сообщалось ранее, посылка со взрывчаткой была отправлена главе культурного центра из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Мингуэсы.

Посылка взорвалась в руках главы «Русского дома» в городе Банги в ЦАР. МИД России подтвердил эту информацию и сообщил, что пострадавший Сытый находится в настоящий момент в госпитале.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что руководитель «Русского дома» в ЦАР и ранее получал угрозы — их авторы советовал русским «убраться с Африканского континента».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку
Танец Хилькевич в купальнике напомнил ее поклонникам фильм ужасов
Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год
Торговавшие сведениями об умерших москвичах полицейские получили срок
Еврокомиссия одобрила национализацию одной из крупнейших энергокомпаний Германии
В США назвали условие для отказа от поддержки Украины
Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС
Москвичи отвернулись от одного вида недвижимости
Опытный пилот объяснил запрет на использование ноутбуков на борту самолета
В России предложили отменить наказание за программное обеспечение без лицензии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.