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12:11, 16 декабря 2022Спорт

Роналду оказался неинтересен европейским клубам

Журналист Ди Марцио заявил, что Роналду не поступали предложения от европейских клубов

Фото: Cao Can / Globallookpress.com

Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба португальцем Криштиану Роналду. Его слова приводит Soccernews.nl.

Как сообщает источник, Роналду оказался неинтересен европейским клубам — ему не поступало конкретных предложений. «Только из "Ньюкасла", но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в "Аль-Наср"», — добавил Ди Марцио.

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Журналист заявил, что единственным остается предложение саудовского клуба «Аль-Насра». «На данный момент возможны только арабские команды, например из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, португальский "Спортинг" очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с "Аль-Насром" и другими арабскими клубами», — отметил Ди Марцио.

5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра», в котором нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Однако португалец опроверг эту новость.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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