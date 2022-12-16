Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае сново возросло
Число погибших в аварии с пассажирским автобусом в Нанайском районе Хабаровского края возросло до восьми. Об этом сообщили в районной больнице, передает «Интерфакс».
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал о семи погибших и 23 постарадавших в ДТП.
По словам сотрудника медицинского учреждения, один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.
Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса перевозил вахтовиков — работников компании «Амур Минералс». Он не справился с управлением на повороте, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
Впоследствии представитель Троицкой больницы сообщил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному.
На кадрах с места гибели восьми человек виден лежащий на боку в кювете автобус, у него выбиты стекла и поврежден корпус.