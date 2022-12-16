Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае сново возросло

Медики сообщили об увеличении числа погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае до 8

Число погибших в аварии с пассажирским автобусом в Нанайском районе Хабаровского края возросло до восьми. Об этом сообщили в районной больнице, передает «Интерфакс».

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал о семи погибших и 23 постарадавших в ДТП.

По словам сотрудника медицинского учреждения, один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса перевозил вахтовиков — работников компании «Амур Минералс». Он не справился с управлением на повороте, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Впоследствии представитель Троицкой больницы сообщил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному.

На кадрах с места гибели восьми человек виден лежащий на боку в кювете автобус, у него выбиты стекла и поврежден корпус.