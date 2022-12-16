СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Улан-Удэ

СК возбудил дело после крушения вертолета в Улан-Удэ, при котором погибли три человека

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта после крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной крушения вертолета назвали ошибку пилотов. На место происшествия выехали следовали и криминалисты.

Ранее сообщалось, что на аэродроме «Байкал» в Улан-Удэ в результате жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. Все три члена экипажа — летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей — погибли. Их семьи получат выплаты по одному миллиону рублей.