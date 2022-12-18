Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона болельщиков на Елисейских полях после финала чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости. Кадры с места событий публикует Mash.
Столкновения между сотрудниками полиции и болельщиками начались после проигрыша сборной Франции на ЧМ-2022. Толпы агрессивно настроенных футбольных фанатов провоцировать полицейских, запускали в них файеры и петарды.
Правоохранители в ответ начали оттеснять болельщиков с Елисейских полей и применили газ. Несколько особо буйных болельщиков, оказавших сопротивление жандармам, были задержаны.
Победителем чемпионата мира 2022 года стала команда Аргентины, обыгравшая в серии пенальти сборную Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после финала чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать проигравшую французскую сборную. Французские футболисты завоевали титул чемпионов на турнире в 2018 году.