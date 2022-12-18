Чемпион мира по футболу назвал Роналду разочарованием турнира в Катаре

Чемпион мира Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду разочарованием турнира в Катаре

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал португальского форварда Криштиану Роналду разочарованием турнира в Катаре. Его слова приводит Spox.

«Роналду своим эго навредил и себе, и команде. Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие», — заявил Маттеус. Он отметил, что не может представить португальца игроком какого-либо из клубов, и добавил, что ему жаль Роналду.

16 декабря стало известно, что нападающий оказался неинтересен европейским клубам. После ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду не поступало конкретных предложений. Единственным остается предложение саудовского клуба «Аль-Насра», в котором футболисту пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

В декабре сборная Португалии не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе.

