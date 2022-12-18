Российский космонавт оценил ситуацию на «Союзе»

Летчик-космонавт Сураев допустил, что экипажу «Союза МС-22» понадобится помощь Crew Dragon

Специалисты смогут устранить неполадки на российском космическом корабле «Союз МС-22», но если ситуация ухудшится, может понадобиться помощь американцев. Летчик-космонавт Максим Сураев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» допустил, что российских космонавтов могут забрать на корабле Crew Dragon.

«"Союз" — это корабль, на котором они прилетели и должны были улетать через полгода. Ходят слухи, что полетит туда корабль, который должен был полететь в апреле, вроде как должны его в январе запустить досрочно. Но если они полетят втроем, это проблему не решит. Если полетит один человек, то он сможет забрать только двоих. А третьего куда девать? Пока ничего не могу сказать. Это будет решение руководства, решение профессионалов. Как вариант, может быть, будет просить американцев, чтобы они своим Crew Dragon вывезли человека. Может быть, наши смогут два корабля туда послать», — сказал он.

Сураев отметил, что жизни космонавтов ничего не угрожает, потому что они находятся на Международной космической станции (МКС). «Но почему у нас корабли всегда висят: может что-то случиться на станции, есть процедуры аварийного покидания станции — уходишь в свой корабль, стыковываешься и улетаешь срочно. Я даю процентов 80, что все-таки найдут какое-то решение и смогут охладить этот корабль», — добавил летчик-космонавт.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что температура на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22» повысилась до 30 градусов Цельсия.

15 декабря исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, что причиной возникновения утечки в системе охлаждения «Союза» может быть попадание микрометеорита в радиатор на корабле.