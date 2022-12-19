Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:59, 19 декабря 2022Экономика

Раскрыт срок вступления в силу механизма коррекции рынка с лимитом цены на газ

Механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ вступит в силу 15 февраля 2023 года

Фото: Pixabay

Временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ вступит в силу с 15 февраля следующего года. Об этом говорится в релизе совета Европейского Союза, передает РИА Новости.

«Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года», — говорится в документе.

Ранее 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Кроме того, потолок цен на газ поначалу не будет распространяться на внебиржевые сделки.

Однако, по данным МИД Венгрии, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо самой Венгрии, речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее поддержки оказалось достаточно для положительного решения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
В Молдавии объяснили прекращение вещания шести телеканалов
Украинские войска выпустили серию ракет по Донецку
Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы из России для Минска
Жителей Киева предупредили о возможности длительных отключений света
Зеленского попросили ужесточить наказание за неисполнение военными приказа
Мэр Киева рассказал об остром дефиците электричества в городе
Европейская страна оценила вероятность угрозы России для Молдавии
Конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия
Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.