Раскрыт срок вступления в силу механизма коррекции рынка с лимитом цены на газ

Механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ вступит в силу 15 февраля 2023 года

Временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ вступит в силу с 15 февраля следующего года. Об этом говорится в релизе совета Европейского Союза, передает РИА Новости.

«Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года», — говорится в документе.

Ранее 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Кроме того, потолок цен на газ поначалу не будет распространяться на внебиржевые сделки.

Однако, по данным МИД Венгрии, введение ограничений поддерживали не все страны ЕС — помимо самой Венгрии, речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее поддержки оказалось достаточно для положительного решения.