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09:54, 19 декабря 2022Россия

В ДНР заявили об уничтожении части позиций ВСУ

Глава ДНР Пушилин: уничтожена часть позиций ВСУ, с которых ударяли по Донецку 18 декабря

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Часть позиций украинских военных, с которых наносились удары по Донецку ночью 18 декабря, уже уничтожена. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, российские военные разбили часть позиций ВСУ ответным огнем. Пушилину также стало известно, что ночью с этих точек украинские военные наносили удары по объектам Донецка. В настоящий момент идет контрбатарейная работа, добавил он. Кроме того, временно исполняющий главы ДНР уточнил, что российские военные ударили по ВСУ в Авдеевке, Красногоровке, а также в западной части Марьинки.

18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попала больница имени Калинина, также удары были нанесены по медуниверситету в Калининском районе города. В Совместном центре по контролю и координации вопросов утверждали, что украинские войска активизировали 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ворошиловскому и Калининскому районам города. В итоге один пациент был ранен и позднее скончался.

Утром в воскресенье, 18 декабря, также стало известно, что снаряд ВСУ попал на территорию гостиницы «Виктория». Кроме того, как утверждалось, дважды за день упали бомбы возле стадиона «Донбасс Арена».

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Варвара Кошечкина
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