В ЦАР сгорели здания делегации ЕС

Посол Карпентер заявил, что в столице ЦАР Банги сгорели здания делегации ЕС

В столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) сгорели здания миссии Европейского союза (ЕС), заявил посол объединения в стране Дуглас Дариус Карпентер. Об этом он написал в своем Twitter.

«Здания делегации ЕС в Банги в ночь на понедельник были охвачены пожаром. Никто не пострадал. Мы заранее благодарим наших партнеров за их терпение в период реорганизации нашей службы», — сказано в его сообщении.

Ранее российская сторона потребовала от властей республики расследовать покушение на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого. До этого сообщалось, что гендиректор культурного центра находится в стабильно тяжелом состоянии.