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19:26, 19 декабря 2022Россия

Медведев прокомментировал условия Британии для переговоров России и Украины

Зампред Совбеза Медведев назвал лицемерием условия Британии для переговоров Киева и Москвы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Названные британским премьером Риши Сунаком условия для переговоров России и Украины являются лицемерием. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Сунак заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только после того, как российские войска будут выведены с украинских территорий.

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может», — написал Медведев. Такое заявление, продолжил политик, звучит на фоне высказываний о том, что украинцы сами должны решать вопрос проведения переговоров. «Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — прокомментировал он.

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Также зампред Совбеза написал, что было бы лучше, если бы Лондон ушел с Мальвинских островов и вернул их Аргентине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Он напомнил, что киевские власти отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.

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Никита Абрамов
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