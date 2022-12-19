Овечкин заявил, что понимает, через что прошел Месси на пути к титулу чемпиона мира

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Его слова передает журналист Том Гуллити в Twitter.

Хоккеист заявил, что рад видеть капитана аргентинцев Лионеля Месси победителем мундиаля. По словам Овечкина, он понимает, через что прошел Месси на пути к титулу чемпиона мира. «Но я не знаю, как он собирается праздновать. Это другая часть истории», — добавил россиянин.

35-летнего Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним голом в дополнительное время и успешным ударом в серии пенальти.