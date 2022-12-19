Путин поручил включить в учебники материалы о геноциде советского народа

Путин поручил включить в учебные программы материалы о геноциде жителей СССР нацистами

Президент России Владимир Путин поручил включить в учебные программы школ и вузов материалы о геноциде советского народа нацистами. О этом сообщается на сайте Кремля.

«Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы», — говорится в документе.

Кроме того, соответствующие материалы необходимо включить в общеобразовательные программы, а также в основные профессиональные образовательные программы и учебники.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой Отечественной войны.

Позднее Путин заявил, что сбор доказательств зверств нацистов во время Великой Отечественной войны продолжается. Подобным фактам впредь необходимо давать оценку, призвал глава государства.