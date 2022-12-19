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13:35, 19 декабря 2022Спорт

Анчелотти оценил возможный трансфер Роналду в саудовский клуб

Карло Анчелотти оценил возможный трансфер Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср»
Cristiano Ronaldo и Carlo Ancelotti

Cristiano Ronaldo и Carlo Ancelotti. Фото: Jose Breton / Globallookpress.com

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил возможный трансфер Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср». Его слова приводит Il Napolista со ссылкой на радиоэфир Radio Anch’io.

«Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», — заявил специалист. Анчелотти отметил, что Роналду уже построил выдающуюся карьеру, даже несмотря на поражение на чемпионате мира в Катаре.

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10 декабря сборная Португалии проиграла команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе.

5 декабря появилась информация, что 1 января 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра». В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному соглашению сторон. С 2009 по 2018 год португалец выступал в составе «Реала». Вместе с командой форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ксения Курашкина
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