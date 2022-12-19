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19:10, 19 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко рассказал об их с Путиным предновогодней традиции

Лукашенко назвал встречи с Путиным в преддверии Нового года традиционными

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него и российского лидера Владимира Путина есть предновогодняя традиция. Слова Лукашенко приводит президентская пресс-служба.

«Традиционными» белорусский президент назвал встречи, которые главы государств проводят в преддверии Нового года.

По его словам, в ходе этих переговоров Минск и Москва стремятся снять проблемные вопросы в двусторонних отношениях, так как граждане России и Белоруссии связывают Новый год с надеждами на лучшую жизнь. «Убежден, что принятые сегодня решения не разочаруют ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению их благосостояния и уверенности в завтрашнем дне», — заявил Лукашенко.

Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко впервые за три года. Лукашенко объяснил проведение этих переговоров невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств. Он также отметил, что его частые встречи с Путиным вызывают беспокойство у «так называемых западных партнеров».

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Алевтина Запольская
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