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07:48, 19 декабря 2022Россия

Число пострадавших при обстреле Белгородской области сново возросло

Губернатор Гладков заявил об увеличении числа пострадавших до 10 при обстреле 18 декабря

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При обстреле Белгорода и Белгородского района Вооруженными силами Украины (ВСУ) днем в воскресенье, 18 декабря, пострадали 10 человек. Об увеличении числа раненых сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших и одном погибшем.

«Семь из них [из пострадавших] уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице», — написал Гладков и назвал 18 декабря крайне тяжелым днем для области.

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По его словам, в результате обстрела российского региона пострадало 75 жилых и промышленных построек и около 40 автомобилей.

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район днем в воскресенье, 18 декабря. Погиб мужчина, который приехал из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Из-за обстрела оказалось частично разрушено здание птицефабрики, куда попал один из украинских снарядов.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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