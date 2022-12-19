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17:33, 19 декабря 2022Россия

Бойцы «Каскада» взяли в плен «пачку» военных ВСУ

Бойцы ОБТФ ДНР «Каскад» сообщили о взятии в плен украинских военных

Фото: Toby Melville / Reuters

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» взяли в плен «пачку» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

«Пачка пленных», — говорится в сообщении.

Судя по предоставленным кадрам, в плен попали не менее 15 украинских военных.

16 декабря в ходе успешного наступления в районе Артемовска военнослужащим российских Вооруженных сил удалось взять в плен целое отделение одного из украинских взводов. Количество захваченных в плен украинских бойцов составляет примерно 10-12 человек.

Ранее стало известно, что снайперы ОБТФ ДНР «Каскад» ликвидировали бойцов ВСУ на угледарском направлении.

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Алина Гончарова
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