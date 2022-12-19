Бойцы «Каскада» взяли в плен «пачку» военных ВСУ
Бойцы ОБТФ ДНР «Каскад» сообщили о взятии в плен украинских военных
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» взяли в плен «пачку» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.
«Пачка пленных», — говорится в сообщении.
Судя по предоставленным кадрам, в плен попали не менее 15 украинских военных.
16 декабря в ходе успешного наступления в районе Артемовска военнослужащим российских Вооруженных сил удалось взять в плен целое отделение одного из украинских взводов. Количество захваченных в плен украинских бойцов составляет примерно 10-12 человек.
Ранее стало известно, что снайперы ОБТФ ДНР «Каскад» ликвидировали бойцов ВСУ на угледарском направлении.