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17:28, 20 декабря 2022Наука и техника

Запуску российского «Прогресса» предрекли перенос

Источник ТАСС: запуск российского корабля «Прогресс МС-22» к МКС может быть перенесен

Фото: ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-22» к Международной космической станции (МКС) может быть перенесен из-за необходимости досрочно отправить к ней пилотируемый «Союз МС-23», рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Если запуск "Союза МС-23" будет перенесен на февраль, то "Прогресс МС-22" полетит к МКС в начале марта», — предрек собеседник агентства.

Комментируя эту информацию, агентству в «Роскосмосе» заявили, что решение о переносе пока не принято. «Решения на данный момент нет, так как решение по дате запуска "Союза МС-23" пока не принято», — заявили в госкорпорации.

Возможность досрочного запуска к МКС «Союз МС-23» обусловлена разгерметизацией системы теплорегулирования пристыкованного к станции «Союз МС-22», выполняющего роль резервного корабля для экипажа российского сегмента околоземной лаборатории.

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Иван Потапов
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