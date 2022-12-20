Новость о предложении продать российские автозаводы китайцам аннулировали как ошибочную

РИА Новости аннулировало как ошибочное сообщение о предложении вице-спикера Госдумы, члена фракции ЛДПР Бориса Чернышова продать отдельные российские автозаводы, принадлежавшие ушедшим из страны западным производителям, китайским компаниями. Подробностей ошибки агентство не привело.

В исходной новости сообщалось, что заводы, не переданные китайцам, Чернышов считает необходимым использовать для производства отечественных автомобилей. Кроме того, политик хочет предоставить россиянам льготы на кредиты и освобождение от уплаты транспортного налога при покупке машин отечественного производства, что должно стимулировать продажи российских марок.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредила о резком изменении авторынка страны в 2023 году. Она указала, что по итогам уходящего года продажи новых автомобилей сократились почти на две трети, то есть фактически речь идет о выстраивании нового рынка.

По мнению экспертов, российскому авторынку грозит превращение в китайский. Если развивать отечественное производство ускоренными темпами не получится, то вскоре 70 процентов в продажах новых машин займет китайская продукция.

В общей сложности к концу 2022 года число брендов на российском авторынке сократилось с 60 до 14. Среди них три отечественные марки (Lada, ГАЗ, УАЗ), а остальное — китайский автопром (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).