ISU лишил Россию чемпионатов Европы-2024 по конькобежному спорту и шорт-треку

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Россию еще двух турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ISU уведомил Союз конькобежцев России о переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2024 года из Коломны и чемпионата Европы по шорт‑треку‑2024 из Сочи. «Это как бы следствие того коммюнике, которое и продолжает действовать о санкциях в отношении российского спорта», — заявил член совета ISU Александр Кибалко.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

В апреле ISU отменил все международные соревнования в России и Белоруссии. В том числе, из России был перенесен этап Гран-при по фигурному катанию.