Футболист сборной России описал эмоции от просмотра ЧМ по телевизору

Игрок сборной России Сергей Пиняев заявил, что ему было грустно смотреть ЧМ по телевизору

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Сергей Пиняев описал эмоции от просмотра матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре по телевизору. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам россиянина, ему было грустно наблюдать за играми со стороны. «Хотелось быть одним из немногих футболистов, которые сыграли за свою сборную на чемпионате мира в моем возрасте. Жаль, что у сборной России отняли эту возможность», — рассказал Пиняев.

18-летний футболист на данный момент провел два матча в составе сборной России. 17 ноября Пиняев вышел на поле в товарищеском матче против команды Таджикистана и побил рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря, турнир выиграла Аргентина. Сборная России по решению ФИФА была лишена возможности побороться за путевку на турнир.