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14:32, 21 декабря 2022Спорт

Дзюба пошутил о неприличном жесте аргентинца во время награждения на ЧМ-2022

Дзюба пошутил, что вратарь Мартинес передавал ему привет во время награждения на ЧМ-2022
Эмилиано Мартинес (слева)

Эмилиано Мартинес (слева) . Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российский футболист Артем Дзюба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пошутил о неприличном жесте вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время награждения на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Спортсмен отреагировал на запись юмориста Гарика Харламова, который опубликовал фото 30-летнего аргентинца, на котором он приложил к паху награду лучшему голкиперу турнира. «Мне привет передавал», — написал Дзюба.

Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун. Позднее голкипер заявил, что показал неприличный жест на награждении из-за свиста французских фанатов.

Аргентина одержала победу над Францией в решающем матче турнира в Катаре и третий раз в истории стала чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Мартинес отбил удар Кингсли Комана.

Анастасия Борисова
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