Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
1:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:5
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
1:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Завершен
Борнмут
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
Манчестер Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Бёрнли
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
22:22, 21 декабря 2022Спорт

Медведева высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами

Евгения Медведева оценила смену спортивного гражданства фразой «люди не в клетке»
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о смене спортивного гражданства российскими спортсменами. Ее слова приводит Metro.

«Люди не в клетке, не в тюрьме. Они вольны делать все, что хотят, если это в рамках закона. Менять гражданство законно. Все зависит от верности своим принципам», — заявила фигуристка. Медведева вспомнила, что и сама столкнулась с осуждением и обвинениями в предательстве, когда тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера. В этот период спортсменка продолжала выступать под российским флагом.

8 сентября появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит в декабре семь заявок от россиян на смену спортивного гражданства. Уточняется, что это лишь треть поданных запросов на переход в другие сборные. Имена фигуристов не разглашаются.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Посла Франции вызвали в российский МИД
Санду призвала власти Грузии отпустить Саакашвили лечиться за границу
Венгрия обвинила Украину в дискриминации национальных меньшинств
Зеленский раскрыл значение своего визита в США
Стало известно о договоренности Месси и руководства ПСЖ о продлении контракта
Зеленский вручил Байдену медаль от украинского командира
Врач назвала причины неразборчивого почерка у медиков
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье
Байден пообещал наращивать военную поддержку Украины
Стало известно о новой возможной должности генсека НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.