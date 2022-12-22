Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 22 декабря 2022Мир

Бриттни Грайнер заступилась за осужденного в России Пола Уилана

Баскетболистка Бриттни Грайнер заступилась за осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер заступилась за бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Грайнер поблагодарила всех, кто помог ей вернуться домой, отметив, что есть и другие люди, нуждающиеся в поддержке. «Надеюсь, что вы поможете мне письмами Полу Уилану и защитой другим американцам, чтобы они вернулись к своим семьям», — написала она.

Пол Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — четыре года.

Материалы по теме:
«Один из самых опасных людей на Земле» Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
«Один из самых опасных людей на Земле»Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
13 декабря 2022
Вышло сроком. Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года
Вышло сроком.Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года
21 декабря 2022

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме упрекнули Рогозина и премьера ДНР в потере бдительности
Тысячи застрявших в Египте туристов вернулись в Россию
Назван смартфон с лучшей камерой
Путин порассуждал о существовании Деда Мороза
В ЛДПР назвали актуальной идею Жириновского о сокращении новогодних выходных
Netflix построит киностудию на месте бывшей военной базы
Американский производитель чипов объявил об увольнении пяти тысяч работников
Жительница Приморья рассказала о метровых сугробах из-за снегопада
Сын Кадырова дебютирует в ММА
В VK помогли бизнесменам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.