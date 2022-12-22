Бриттни Грайнер заступилась за осужденного в России Пола Уилана

Баскетболистка Бриттни Грайнер заступилась за осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер заступилась за бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Грайнер поблагодарила всех, кто помог ей вернуться домой, отметив, что есть и другие люди, нуждающиеся в поддержке. «Надеюсь, что вы поможете мне письмами Полу Уилану и защитой другим американцам, чтобы они вернулись к своим семьям», — написала она.

Пол Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — четыре года.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.