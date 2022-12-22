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13:04, 22 декабря 2022Мир

Названо преимущество нового торгового пути России и Ирана

В МИД новый торговый путь России и Ирана описали словами «обойдем Европу»

Фото: Shutterstock

Новый торговый путь через Азовское море и Каспий, созданием которого предположительно занимаются Иран и Россия, имеет право на существование и будет полезен для обеих сторон, считает директор Третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Стерник. Преимущество нового маршрута он назвал на презентации доклада «Центральная Азия и украинский кризис» в клубе «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Насколько я понимаю, с точки зрения министерства иностранных дел такой маршрут вполне имеет право на существование. Он решал бы задачи безбарьерного вывода наших грузов через систему Каспий — Волга — Азовское море — Черное, дальше Босфор и обход Европы», — отметили в МИД. Стерник описал политику европейских стран и ответ на нее словами «нас любят обходить, так и мы обойдем Европу».

По оценкам экспертов — собеседников Bloomberg, Россия и Иран вложат в этот проект до 25 миллиардов долларов. Десятки российских и иранских судов, в том числе с подсанкционными грузами, уже курсируют по новому маршруту, свидетельствуют данные отслеживания судов, полученные агентством.

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Виктория Кондратьева
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