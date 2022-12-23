Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
5:2
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
1:0
Перерыв
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:31, 23 декабря 2022Спорт

В ФИФА сделали заявление о манипулировании результатами матчей на ЧМ

В ФИФА заявили, что случаев манипулирования результатами матчей на ЧМ-2022 не выявлено

Фото: Molly Darlington / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) сделали заявление о манипулировании результатами матчей на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Рабочая группа по вопросам честности проанализировала отчеты о мониторинге легальных рынков ставок, а также изучила места проведения соревнований на предмет подозрительного поведения. Отмечается, что инцидентов, связанных с манипулированием результатами, ни на одной из 64 игр выявлено не было.

Ранее ФИФА назвала нападающего сборной Бразилии Ришарлисона автором лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. В федерации отметили мяч, который футболист забил ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.

Чемпионом мира-2022 стала сборная Аргентины, в финале обыгравшая Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси. Лучшим бомбардиром турнира стал француз Килиан Мбаппе, забивший восемь мячей.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению Вооруженных сил
Власти Черновцов заявили о демонтаже последнего памятника Пушкину
Бойцов «Азова» оставили под стражей по российскому закону
Полицейский разнял смертельную схватку ястреба со змеей и попал на видео
Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Таиланде в 2023 году
Власти Воронежа объяснили памятку о поведении при обстрелах на квитанциях ЖКХ
В ФИФА сделали заявление о манипулировании результатами матчей на ЧМ
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Врачи удалили 382 камня из желчного пузыря пациентки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.