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16:31, 23 декабря 2022Мир

Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

МИД Финляндии потребовал у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Финский МИД потребовал от России гарантий безопасности своего посольства в Москве после инцидента с кувалдами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на финское ведомство.

«Попросили Министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник», — заявили в Хельсинки.

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Ранее МИД Финляндии заявил, что рассмотрит ответные меры на акцию, во время которой неизвестные забросали двор финского посольства в Москве кувалдами.

20 декабря группа людей в масках в полном молчании провела акцию у здания посольства Финляндии в Кропоткинском переулке. Информация о причинах забрасывания кувалдами и организаторах протеста не приводится.

Кроме того, предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин решил отправить Европарламенту кувалду.

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Глеб Бажуткин
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