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08:02, 23 декабря 2022Мир

Названы сроки встречи Путина с премьером Индии

Посол Индии с РФ Капур заявил, что встреча Моди и Путина планируется в следующем году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина планируется в следующем году, такие сроки назвал посол Индии в РФ Паван Капур, передает РИА Новости.

По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте, они встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, а 16 декабря поговорили по телефону.

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Капур отметил, что встреча ожидается в любом случае, будь то формальный саммит или переговоры. «Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет», — добавил дипломат.

Он отметил, что в скором времени также состоятся контакты, однако по ним нет конкретных договоренностей. Посол не уточнил, на каком уровне они планируются.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча не состоится до конца 2022 года. Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию.

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Марина Совина
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