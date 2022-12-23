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13:55, 23 декабря 2022Спорт

В РФС рассказали об ожиданиях от УЕФА в связи с возможностью перехода в Азию

В РФС заявили, что ждут определенности от УЕФА в связи с возможностью перехода в Азию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вице‑президент Российского футбольного союза (РФС) и член исполкома организации Денис Соловьев рассказал об ожиданиях от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с возможностью перехода в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит «РБ Спорт».

Соловьев заявил, что в РФС ждут определенности от УЕФА. По его мнению, союз должен дать официальный ответ по дальнейшему участию России в соревнованиях. «Как только они отвечают, надо спрашивать у Азии. Если поймем, что уходим, нужно будет разбираться», — подчеркнул член РФС.

23 декабря РФС проведет заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возможность ухода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию. По информации «Чемпионата», УЕФА выступает против подобной инициативы России.

Ранее 23 декабря стало известно, что УЕФА проведет турнир для юношеских сборных в России в мае 2023 года. Отмечается, что договоренности об этом были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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