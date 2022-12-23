Армения почти создала Службу внешней разведки

Парламент Армении окончательно принял законопроект о создании Службы внешней разведки

Армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о создании Службы внешней разведки республики, сообщает РИА Новости.

За закон «О внешней разведывательной деятельности и Службе внешней разведки» проголосовало 67 парламентариев, против его принятия выступило 37 депутатов. Документ вступит в силу после подписания президентом Армении.

Создать свое разведывательное ведомство власти Армении решили еще 12 июля 2022 года. Спустя три дня в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Еще тремя днями позднее, 18 июля, в столице республики с главой правительства Армении Николом Пашиняном встретился глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

8 декабря правительство страны утвердило решение о создании разведывательного ведомства. По словам Пашиняна, оно займется разведкой и борьбой с терроризмом, а также будет подчиняться главе правительства.

