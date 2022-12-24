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09:47, 24 декабря 2022Спорт

Сын Горди Хоу оценил выход Овечкина на второе место в рейтинге снайперов НХЛ

Сын Горди Хоу заявил, что Овечкину пора ставить новую цель и идти за рекордом Гретцки

Фото: Geoff Burke / Reuters

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк оценил выход российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на второе место в рейтинге снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт организации.

«Ты — это все, чем мои мать и отец могли бы гордиться. Я знаю, что если бы они были здесь с нами сегодня, они были бы на этом хоккейном матче и первыми поздравили бы тебя», — заявил Хоу-младший. Он добавил, что Овечкину пора ставить новую цель и идти за рекордом Уэйна Гретцки.

Ранее в субботу, 24 декабря, форвард оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс». Таким образом, он забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и опередил Хоу, на счету которого 801 гол. Лидером лиги по этому показателю остается Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Ксения Курашкина
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