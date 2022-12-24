Раскрыты подробности о владельце сгоревшего кемеровского приюта с 22 погибшими

Основатель сгоревшего кемеровского приюта пастор Смирнов похищал пенсии постояльцев

Основатель сгоревшего кемеровского приюта 31-летний Андрей Смирнов забирал пенсии своих постояльцев и заставлял их работать в собственном магазине. Подробности о Смирнове в субботу, 24 декабря, раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, пастор евангельской церкви Смирнов забирал деньги пожилых людей с помощью доверенностей, благодаря которым получал их пенсии. Сейчас эти документы разыскивают полицейские. Выяснилось, что ранее пастор уже попадал в поле зрения силовиков и даже был судим за кражу.

Ранее 24 декабря Следственный комитет России (СКР) показал видео на котором следователи разговаривают с пастором евангельской церкви Андреем Смирновым. Задержанный рассказал, как в три часа ночи позвонили из полиции и сообщили о произошедшем возгорании.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет.